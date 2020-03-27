Главврач больницы в Коммунарке спрогнозировал пик распространения коронавируса в Москве

Пик распространения коронавируса может произойти на следующей неделе. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Пик распространения COVID-19 в столице придется на середину или конец следующей недели, сообщает РИА Новости. Проценко подтвердил, что прирост заболевших пока есть.

Сейчас в России зарегистрировано 840 случаев заражения вирусом. Из них 38 человек выздоровели полностью, двое погибли. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 538 тыс. случаев заражения, более 124 тыс. пациентов выздоровели, более 24 тыс. скончались.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о введении ограничений на работу организаций, предполагающих массовое скопление людей. С 28 марта по 5 апреля 2020 года будут закрыты заведения общепита, салоны красоты, храмы.