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Главврач медцентра подтвердил, что пневмония у Льва Лещенко возникла из-за коронавируса

Главврач медцентра подтвердил, что пневмония у Льва Лещенко возникла из-за коронавируса

 Предполагаемые сроки по ликвидации коронавируса назвали в РАН

Предполагаемые сроки по ликвидации коронавируса назвали в РАН
Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

 ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО

ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО
Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

 Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  
8:32   27 Марта 2020
Общество

Главврач больницы в Коммунарке спрогнозировал пик распространения коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке спрогнозировал пик распространения коронавируса в Москве

Пик распространения коронавируса может произойти на следующей неделе. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Пик распространения COVID-19 в столице придется на середину или конец следующей недели, сообщает РИА Новости. Проценко подтвердил, что прирост заболевших пока есть. 

Сейчас в России зарегистрировано 840 случаев заражения вирусом. Из них 38 человек выздоровели полностью, двое погибли. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 538 тыс. случаев заражения, более 124 тыс. пациентов выздоровели, более 24 тыс. скончались.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о введении ограничений на работу организаций, предполагающих массовое скопление людей. С 28 марта по 5 апреля 2020 года будут закрыты заведения общепита, салоны красоты, храмы.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #врач #прогноз #коронавирус

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