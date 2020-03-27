Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил инициативу немецкого политика отменить антироссийские санкции в условиях распространения COVID-19.

Инициатива отмены ограничительных мер особенно здрава на фоне пандемии коронавируса, сообщил Бальбек в разговоре с RT.

"Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип "каждый сам за себя", — отметил депутат.

Предложение выглядит "здравым обращением", так как всем странам нужно объединяться при большой внешней угрозе, как это уже бывало в истории.

Недавно депутат партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что санкции против России абсурдны и их нужно отменить.

Вспышка коронавируса была объявлена пандемией Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано более 538 тыс. зараженных, более 124 тыс. человек выздоровели, более 24 тыс. погибли. Наиболее критичная ситуация сложилась в США, Италии и Китае.