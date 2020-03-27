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 Предполагаемые сроки по ликвидации коронавируса назвали в РАН

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Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

 ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО

ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО
Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

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8:19   27 Марта 2020
Политика

Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

Бальбек назвал здравой инициативу немецкого депутата отменить санкции против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил инициативу немецкого политика отменить антироссийские санкции в условиях распространения COVID-19.

Инициатива отмены ограничительных мер особенно здрава на фоне пандемии коронавируса, сообщил Бальбек в разговоре с RT. 

"Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип "каждый сам за себя", — отметил депутат.

Предложение выглядит "здравым обращением", так как всем странам нужно объединяться при большой внешней угрозе, как это уже бывало в истории. 

Недавно депутат партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что санкции против России абсурдны и их нужно отменить. 

Вспышка коронавируса была объявлена пандемией Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано более 538 тыс. зараженных, более 124 тыс. человек выздоровели, более 24 тыс. погибли. Наиболее критичная ситуация сложилась в США, Италии и Китае. 

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #антироссийские санкции #германия #депутат госдумы #коронавирус

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