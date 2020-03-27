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 ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО

ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО
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7:48   27 Марта 2020
Политика

ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО

ФАН рассказал о готовящейся в РФ политической провокации по заказу скандинавских НКО

Скандинавские НКО заказали политическую провокацию у либеральных СМИ, направленную на дискредитацию государственных органов России.

Источник ФАН сообщает, что НКО Скандинавии заказали подготовку интервью с руководителем Саамского парламента Кольского полуострова Валентиной Совкиной на тему "нарушения прав коренных народов Севера". Журналисты должны были рассказать о "притеснении" правозащитников и активистов силовиками и органами власти.

НКО обратились к специалисту медиаотдела правозащитного объединения "Команда 29" Татьяне Торочешниковой и заказали интервью. Торочешникова, в свою очередь, передала "задание" редактору "7х7" Максиму Полякову. Последний поручил "заказ" своему корреспонденту в Мурманске Евгении Волковой.

Источник ФАН подчеркнул, что интервью предназначено для иностранных СМИ. ФАН связался с Совкиной, которая подтвердила, что разговор действительно был запланирован. 

Журналисты Поляков и Волкова комментировать ситуацию отказались и не пошли на диалог с корреспондентами ФАН. С Торочешниковой также не удалось связаться, а в пресс-службе "Команды 29" сообщили, что им ничего не известно о заказном интервью.

Доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор института народов Севера РПГУ Игорь Набок сообщил, что никогда не сталкивался с притеснениями коренных народов. По его словам, подобные заказные статьи говорят о борьбе государств на международной арене.

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Автор: Руслан Неглинный
#расследование #сми #журналисты #либералы

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