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7:22   27 Марта 2020
Общество

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки в период пандемии

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки в период пандемии

Лекарства от температуры и аллергии должны быть в домашней аптечке каждого россиянина. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Вирус может "подцепить" любой житель страны, отмечает доктор. Лекарствами можно не запасаться: вирусом можно только переболеть, рассказал Мясников в беседе с ФАН

Однако лучше подстраховаться и обзавестись нужными препаратами – от температуры и аллергии. Также нужно иметь лекарства от хронических заболеваний.

"Это первый совет диабетикам, легочникам, гипертоникам – у них у всех должен быть, как минимум, месячный запас лекарств, потому что часто спасение утопающих – дело рук самих утопающих", – заявил врач в беседе с ФАН.

В то же время доктор не советует запасаться антибиотиками и принимать их в качестве средства самолечения. Мясников напомнил, что антибактериальные препараты бесполезны против вирусов.

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Автор: Яна Либерман
#лекарства #мясников #коронавирус

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