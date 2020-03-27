Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки в период пандемии

Лекарства от температуры и аллергии должны быть в домашней аптечке каждого россиянина. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Вирус может "подцепить" любой житель страны, отмечает доктор. Лекарствами можно не запасаться: вирусом можно только переболеть, рассказал Мясников в беседе с ФАН.

Однако лучше подстраховаться и обзавестись нужными препаратами – от температуры и аллергии. Также нужно иметь лекарства от хронических заболеваний.

"Это первый совет диабетикам, легочникам, гипертоникам – у них у всех должен быть, как минимум, месячный запас лекарств, потому что часто спасение утопающих – дело рук самих утопающих", – заявил врач в беседе с ФАН.

В то же время доктор не советует запасаться антибиотиками и принимать их в качестве средства самолечения. Мясников напомнил, что антибактериальные препараты бесполезны против вирусов.