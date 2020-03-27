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6:54   27 Марта 2020
Шоу-бизнес

Врачи больницы в Коммунарке оценили состояние Игоря Николаева

Врачи больницы в Коммунарке оценили состояние Игоря Николаева

Обратившийся ранее в коммунарскую больницу композитор Игорь Николаев в настоящее время находится в средне тяжелом состоянии. Врачи сообщают, что у музыканта высокая температура.

Российский певец по собственной инициативе направился в медицинское учреждение в Коммунарке в Московской области. Он почувствовал недомогание и решил обратиться к специалистам. В больнице Николаев сдал анализы на наличие коронавирусной инфекции, результаты тестирования в данный момент ожидаются. Как утверждает "Пятый канал", медики диагностировали артисту очаговую пневмонию. 

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ранее также был госпитализирован в коммунарскую клинику, где врачи выявили у исполнителя двустороннюю пневмонию. Отметим, что Лещенко аналогично коллеге сдал анализы на COVID-19. 

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Автор: Яна Либерман
#николаев #лещенко #коммунарка #коронавирус

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