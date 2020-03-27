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Подмосковные власти готовы к возможному наплыву пациентов из-за коронавируса

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4:54   27 Марта 2020
Общество

Выходные в Москве продлят при условии ухудшения ситуации с COVID-19

Выходные в Москве продлят при условии ухудшения ситуации с COVID-19

Правительство Москвы на фоне разворачивающейся ситуации с распространением коронавируса допустили увеличение количества выходных дней после введенной ранее нерабочей недели в период с 30 марта по пятое апреля.

Заявление об этом сделала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, соответствующее решение власти примут и огласят до конца следующей недели. Ракова отметила, что все действующие распоряжения имеют силу только на одну неделю, однако при необходимости меры будут продлены. 

Накануне лидер России Владимир Путин в связи со сложной эпидемиологической ситуацией выступил перед соотечественниками с обращением, в ходе которого объявил следующую неделю нерабочей. Отметим, что по состоянию на 26 марта число зараженных COVID-19 на территории Москвы достигло 546 человек.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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