Выходные в Москве продлят при условии ухудшения ситуации с COVID-19

Правительство Москвы на фоне разворачивающейся ситуации с распространением коронавируса допустили увеличение количества выходных дней после введенной ранее нерабочей недели в период с 30 марта по пятое апреля.

Заявление об этом сделала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, соответствующее решение власти примут и огласят до конца следующей недели. Ракова отметила, что все действующие распоряжения имеют силу только на одну неделю, однако при необходимости меры будут продлены.

Накануне лидер России Владимир Путин в связи со сложной эпидемиологической ситуацией выступил перед соотечественниками с обращением, в ходе которого объявил следующую неделю нерабочей. Отметим, что по состоянию на 26 марта число зараженных COVID-19 на территории Москвы достигло 546 человек.