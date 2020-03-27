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4:14   27 Марта 2020
Общество

Депутат Емельянов рассказал о причинах остановки работы автозаводов в РФ

Депутат Емельянов рассказал о причинах остановки работы автозаводов в РФ

Уменьшение спроса на автомобили привело к приостановке несколько крупных заводов в России, заявил в интервью iReactor депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Ранее на фоне ситуации с коронавирусом компания Volkswagen заявила, что с 30 марта по 1 апреля прекратит работу завод в Калуге и остановится сборка в Нижнем Новгороде. Компания PSA с 1-го по 3-е и с 6-го по 10 апреля не будет собирать Peugeot, Mitsubishi и Citroen. При этом другие автозаводы, находящиеся на территории РФ, не будут останавливать работу.

Емельянов в интервью агентству отметил, что автомобильные заводы останавливаются потому, что нет спроса. Он напомнил, что государство не останавливает их принудительно.

По его словам, у автомобильных компаний возникает вопрос о том, выгодно ли выпускать автомобили. Депутат отметил, что когда выгоды нет, производство останавливается.

Эксперты считают, что перебои не должны сказаться на наличии автомобилей в салонах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #производство #коронавирус

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