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 Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах до 1 июня

Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах до 1 июня
Подмосковные власти готовы к возможному наплыву пациентов из-за коронавируса

Подмосковные власти готовы к возможному наплыву пациентов из-за коронавируса

 Рожин заявил, что Турция стала инициатором провальной операции ПНС Ливии "Шторм мира"

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3:39   27 Марта 2020
Общество

Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах до 1 июня

Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах до 1 июня

Пансионатам и домам отдыха запретят бронировать места с 28 марта по 1 июня 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Постановлением также приостанавливается работа общепитов, сообщает РИА Новости. Указ коснется всех федеральных госорганов, которые имеют в структуре санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, а также детские лагеря. Кроме того, рекомендовано остановить на время работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха. 

Исключение будет сделано для тех, кто находится в служебных командировках. Кроме того, режим самоизоляции введут для нынешних постояльцев пансионатов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#премьер-министр #коронавирус

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