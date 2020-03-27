Мишустин поручил приостановить бронирование мест в пансионатах до 1 июня

Пансионатам и домам отдыха запретят бронировать места с 28 марта по 1 июня 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Постановлением также приостанавливается работа общепитов, сообщает РИА Новости. Указ коснется всех федеральных госорганов, которые имеют в структуре санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, а также детские лагеря. Кроме того, рекомендовано остановить на время работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха.

Исключение будет сделано для тех, кто находится в служебных командировках. Кроме того, режим самоизоляции введут для нынешних постояльцев пансионатов.