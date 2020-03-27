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3:02   27 Марта 2020
Спорт

Каменев положительно воспринял решение КХЛ досрочно закрыть сезон

Каменев положительно воспринял решение КХЛ досрочно закрыть сезон

Континентальная хоккейная лига объявила о решении досрочно закрыть сезон 2019-2020 из-за коронавирусной инфекции. Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев прокомментировал этот шаг.

Вице-президент считает, что это логичная в сложившейся ситуации мера. По его словам, проводить матчи при пустых трибунах, как ранее предполагала Лига, не жизнеспособная идея. В первую очередь, потому что риск заражения остается у спортсменов, передает iReactor.

"Даже если матчи проходят без зрителей, рискуют команды. Мы же не хотим, чтобы ситуация развивалась, как в Италии или Испании. Спорт — это самовыражение, индустрия, положительные эмоции, которые испытывают и болельщики, и хоккеисты", – сказал Каменев.

Он подчеркнул, что происходящее – форс-мажорная ситуация и напомнил, что закрылась не только КХЛ, но и Молодежная, и Высшая лиги. Вице-президент уверен, что в этих мерах нет ничего страшного, поскольку КХЛ ждет новый чемпионат, а у спортсменов будет возможность начать тренировки намного раньше. Кроме того, для зрителей матчи станут интереснее, так как они успеют соскучиться.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов распорядился о закрытии на территории города всех спортивных залов и плавательных бассейнов из-за угрозы распространения COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #хоккей #кхл

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