Подмосковные власти готовы к возможному наплыву пациентов из-за коронавируса

Подмосковные больницы оснащены достаточным количеством мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе почти 500 свободных мест в инфекционных отделениях больниц, сообщает телеканал "360". В начале апреля в Звенигороде появятся 425 дополнительных мест и 35 реанимационных с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Воробьев добавил, что региональные власти приобрели 550 ИВЛ. Однако для полной комплектации необходимо добрать еще 700 аппаратов.

Московская область подготовлена к возможному распространению инфекции лучше, чем Китай или Италия, считает Воробьев. На данный момент работа медицинских учреждений меняется. Специалисты готовятся к возможному наплыву пациентов.

Губернатор Подмосковья ранее рассказывал, что в регионе 2,7 тысячи мест в инфекционных отделениях. Власти планируют организовать дополнительные 1,2 тысячи, которые можно было оборудовать всем необходимым.