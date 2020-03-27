Воробьев рассказал об открытии новых инфекционных палат с аппаратами ИВЛ в Подмосковье

Подмосковные больницы полностью обеспечены местами для заразившихся коронавирусом пациентов. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев уточнил, что в Московской области остаются свободными почти пятьсот свободных мест в инфекционных отделениях больниц. Также в начале апреля будут открыты два новых корпуса в Звенигороде, что обеспечит еще 460 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, 35 из них будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает телеканал "360".

На сегодняшний день в больницах установлено 1,2 ИВЛ и еще столько же необходимо для того, чтобы оборудовать больницы по полной программе.

"Мы уже 550 ИВЛ купили, нам нужно еще добрать 700, чтобы быть оснащенными по полной программе. Сейчас, слава богу, у нас нет тяжелобольных", — цитирует его телеканал.

Также дополнительные инфекционные отделения будут открыты в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме и Солнечногорске. Сейчас власти оперативно ремонтируют здания под них, чтобы в кротчайшие сроки оборудовать палаты.