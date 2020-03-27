Рожин заявил, что Турция стала инициатором провальной операции ПНС Ливии "Шторм мира"

Правительство национального согласия Ливии 25 марта начало новую наступательную операцию "Шторм мира". Боевики провели серию обстрелов, но не смогли захватить территории и понесли значительные потери.

Террористы, связанные с ПНС Ливии, атаковали позиции Ливийской национальной армии на юге Триполи. Кроме того, они попытались захватить авиабазу аль-Ватыя и временно взяли ее под свой контроль, сообщает Федеральное агентство новостей.

Силы ЛНА провели ответную операцию и освободили стратегически важный объект от террористов. Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин предположил, что инициатором наступления боевиков стала Турция.

Ливийская армия с помощью авиабазы аль-Ватыя эффективно противостоит турецкой интервенции в Триполи. В последнее время Анкара понесла существенные потери. Именно поэтому могла подтолкнуть террористов к операции. Рожин отметил, что наступление боевиков ПНС можно назвать "самым нелепым за последние годы".

Наступательная операция "Шторм мира" была организована несмотря на гуманитарное перемирие. Террористы ударили артиллерией по позициям ливийской армии.