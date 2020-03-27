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Воробьев рассказал об открытии новых инфекционных палат с аппаратами ИВЛ в Подмосковье

 США обогнали Китай и Италию по числу зараженных COVID-19

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных COVID-19
Рожин заявил, что Турция стала инициатором провальной операции ПНС Ливии "Шторм мира"

Рожин заявил, что Турция стала инициатором провальной операции ПНС Ливии "Шторм мира"

 Эксперты "Гражданского комитета" просят ФСБ проверить связи Короткова с террористами

Эксперты "Гражданского комитета" просят ФСБ проверить связи Короткова с террористами
Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

 Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  
0:35   27 Марта 2020
Общество

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных COVID-19

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных COVID-19

США стали лидерами среди стран по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа.

По сообщениям New York Times, число зараженных COVID-19 в Штатах достигло 83,3 тыс. человек, передают РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора количество инфицированных коронавирусом нового типа в мире превысило 523 тыс. человек.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко уверен, что медучреждению необходимо готовиться к итальянскому сценарию пандемии коронавируса. 

 

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Автор: Илья Романович
#сша #пандемия #коронавирус

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