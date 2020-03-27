США обогнали Китай и Италию по числу зараженных COVID-19
США стали лидерами среди стран по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа.
По сообщениям New York Times, число зараженных COVID-19 в Штатах достигло 83,3 тыс. человек, передают РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора количество инфицированных коронавирусом нового типа в мире превысило 523 тыс. человек.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко уверен, что медучреждению необходимо готовиться к итальянскому сценарию пандемии коронавируса.