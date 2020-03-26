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23:42   26 Марта 2020
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Шесть человек стали жертвами пожара в Екатеринбурге

Шесть человек стали жертвами пожара в Екатеринбурге

Шесть человек погибли в результате возгорания сооружения барачного типа в Екатеринбурге. Информацию об этом передает МЧС.

Инцидент произошел на Омской улице, в двухэтажном доме, прибывшие на место событий сотрудники спасательных служб зафиксировали горение на площади порядка 150 квадратных метров. Огонь распространился на подъезд и кровлю сооружения. 

По состоянию на 21:49 пожар удалось ликвидировать. Сообщается, что до появления пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. В результате инцидента скончались шесть человек, еще один пострадал. 

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Автор: Юлия Яковлева
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