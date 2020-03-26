Эксперты "Гражданского комитета" просят ФСБ проверить связи Короткова с террористами

Деятельность спецкорра "Новой газеты" Дениса Короткова и самого издания может наносить ущерб госбезопасности России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна проверить деятельность открыто симпатизирующего радикальным боевикам Короткова. Об этом сообщил председатель межрегионального общественного движения "Гражданский комитет России" (ГКР) Артур Шлыков в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Эксперты комитета, которые ранее работали в правоохранительных ведомствах, обратились в ФСБ с просьбой проверить журналиста. Они считают, что деятельность Короткова может нанести ущерб госбезопасти РФ.

"Убежден, что человек, открыто признающийся в интервью в связях с террористами, должен быть проверен наиболее компетентными представителями спецслужб и самым тщательнейшим образом!", — заявил Шлыков.

Он также отметил, что к спецкорру "Новой" относятся слишком лояльно, хотя его симпатия к боевикам в Сирии видна по публикациям. В это же время газета поддерживает взгляды Короткова, что должно насторожить спецслужбы.

ФАН ранее провел расследование, в котором была доказана связь Короткова с террористами ИГ (запрещено на территории РФ). "Новая газета" не смогла опровергнуть эти сведения.