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Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

 ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом
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22:08   26 Марта 2020
Политика

Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ ограничивать цены на медицинские препараты и изделия в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ ограничивать цены на медицинские препараты и изделия в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии. Об этом сообщают РИА Новости.

Власти смогут устанавливать максимально возможные розничные цены на медикаменты, которые не входят в список жизненно необходимых. Также новые полномочия позволят устанавливать предельно отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Законодатели уверены, что такие меры помогут исключить многократное завышение цен со стороны перекупщиков, которые продают лекарства маленькими партиями.

Также Путин считает, что, чем эффективнее и жестче будут принимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса, тем меньше они продлятся.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #закон #лекарства

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