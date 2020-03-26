Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ ограничивать цены на медицинские препараты и изделия в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ ограничивать цены на медицинские препараты и изделия в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии. Об этом сообщают РИА Новости.

Власти смогут устанавливать максимально возможные розничные цены на медикаменты, которые не входят в список жизненно необходимых. Также новые полномочия позволят устанавливать предельно отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Законодатели уверены, что такие меры помогут исключить многократное завышение цен со стороны перекупщиков, которые продают лекарства маленькими партиями.

Также Путин считает, что, чем эффективнее и жестче будут принимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса, тем меньше они продлятся.