Глава Магнитогорска заверил, что люди не останутся на улице после взрыва в их доме

Глава администрации Магнитогорска Сергей Бердников прибыл на место взрыва в жилом доме и прокомментировал ситуацию с расселением людей.

По его словам, жителям многоквартирного дома предоставят возможность переночевать в школе, находящейся поблизости, а также в ряде гостиниц, с которыми чиновник смог договориться, сообщают Nation News.

По предварительным данным, обнаружили тела двоих людей, и еще двое получили ранения. Огонь уже охватил четыре квартиры, на месте работают пожарные и службы скорой помощи. Ранее пожару присвоили третью категорию опасности.

Один из очевидцев выдвинул предположение, что причиной взрыва газа могло стать нарушение техники безопасности при натяжении потолков в одной из квартир.