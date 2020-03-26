Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

 Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

 ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом
Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

 Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  
Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

 Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Путин разрешил властям ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

 ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом
Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

 Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  
22:04   26 Марта 2020
Категория

Глава Магнитогорска заверил, что люди не останутся на улице после взрыва в их доме

Глава Магнитогорска заверил, что люди не останутся на улице после взрыва в их доме

Глава администрации Магнитогорска Сергей Бердников прибыл на место взрыва в жилом доме и прокомментировал ситуацию с расселением людей.

По его словам, жителям многоквартирного дома предоставят возможность переночевать в школе, находящейся поблизости, а также в ряде гостиниц, с которыми чиновник смог договориться, сообщают Nation News.

По предварительным данным, обнаружили тела двоих людей, и еще двое получили ранения. Огонь уже охватил четыре квартиры, на месте работают пожарные и службы скорой помощи. Ранее пожару присвоили третью категорию опасности.

Один из очевидцев выдвинул предположение, что причиной взрыва газа могло стать нарушение техники безопасности при натяжении потолков в одной из квартир.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#пожар #взрыв газа #магнитогорск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...