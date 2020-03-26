Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19.

Кабинет министров Сербии обратился к России с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19. Решение было принято в четверг на заседании кабмина. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на национальное телевидение.

15 марта президент Сербии Александр Вучич провел встречи с руководством национального кризисного штаба и патриархом сербским Иринеем. После этого Вучич выступил с заявлением о том, что вводит режим чрезвычайного положения.