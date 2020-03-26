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 ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом
Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

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21:36   26 Марта 2020
Политика

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19.

Кабинет министров Сербии обратился к России с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19. Решение было принято в четверг на заседании кабмина. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на национальное телевидение.

15 марта президент Сербии Александр Вучич провел встречи с  руководством национального кризисного штаба и патриархом сербским Иринеем. После этого Вучич выступил с заявлением о том, что вводит режим чрезвычайного положения.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сербия #коронавирус

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