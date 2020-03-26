ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обратился в МИД России с предложением расторгнуть дипломатические отношения с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, так как оно давно перестало быть легитимным и имеет связи с террористами.

Полномочия ПНС Ливии закончились еще в 2015 году. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявил, ПНС сейчас для многих боевиков стало так называемым социальным лифтом, поэтому он просит министра иностранных дел Сергея Лаврова начать процедуру расторжения отношений. С этим предложением Малькевич обратился и в соответствующие комитеты Государственной думы и Совета Федерации России. Свою позицию он также заявит в МИДы государств, с которыми Ливия имеет дипломатические отношения.

ПНС нарушает Схиратские соглашения, начиная с 2015 года, сообщает ФАН. Оно не смогло организовать и провести всенародный референдум по новой Конституции Ливии, парламентские и президентские выборы. Страна до сих пор не имеет экономического суверенитета и не справилась с терроризмом.

Как писал "Царьград", Турция никогда не превратится в союзника России.