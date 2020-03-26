Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

 Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян потеряла ребенка
ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

 Зеленский закрывает границы Украины с 27 марта

Зеленский закрывает границы Украины с 27 марта
Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

 Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам
Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

 Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян потеряла ребенка
ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

 Зеленский закрывает границы Украины с 27 марта

Зеленский закрывает границы Украины с 27 марта
Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

 Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам
21:06   26 Марта 2020
Политика

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

ФЗНЦ предлагает прервать дипотношения с ПНС Ливии из-за его связей с терроризмом

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обратился в МИД России с предложением расторгнуть дипломатические отношения с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, так как оно давно перестало быть легитимным и имеет связи с террористами.

Полномочия ПНС Ливии закончились еще в 2015 году. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявил, ПНС сейчас для многих боевиков стало так называемым социальным лифтом, поэтому он просит министра иностранных дел Сергея Лаврова начать процедуру расторжения отношений. С этим предложением Малькевич обратился и в соответствующие комитеты Государственной думы и Совета Федерации России. Свою позицию он также заявит в МИДы государств, с которыми Ливия имеет дипломатические отношения.

ПНС нарушает Схиратские соглашения, начиная с 2015 года, сообщает ФАН. Оно не смогло организовать и провести всенародный референдум по новой Конституции Ливии, парламентские и президентские выборы. Страна до сих пор не имеет экономического суверенитета и не справилась с терроризмом.

Как писал "Царьград", Турция никогда не превратится в союзника России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#мид #ливия #малькевич #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...