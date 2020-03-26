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21:03   26 Марта 2020
Общество

Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Ушел из жизни актер Марк Блум, которому было 69 лет, об этом заявила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons.

Причиной смерти актера стали осложнения, вызванные коронавирусом. Многим Блум известен по картинам "Клан Сопрано", "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди". Всего Марк Блум снялся в более 20 полнометражных фильмах и более 30 сериалах.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. В мире заражены более 400 тысяч человек.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #коронавирус

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