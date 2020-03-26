Голливудский актер Марк Блум скончался от осложнений коронавируса

Ушел из жизни актер Марк Блум, которому было 69 лет, об этом заявила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons.

Причиной смерти актера стали осложнения, вызванные коронавирусом. Многим Блум известен по картинам "Клан Сопрано", "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди". Всего Марк Блум снялся в более 20 полнометражных фильмах и более 30 сериалах.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. В мире заражены более 400 тысяч человек.