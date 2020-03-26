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20:48   26 Марта 2020
Политика

Зеленский закрывает границы Украины с 27 марта

Зеленский закрывает границы Украины с 27 марта

Президент Украины Владимир Зеленский с 27 марта закрывает границы.  Об этом стало известно в четверг, 26 марта. 

По его словам, с пятницы будет закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки. Зеленский напомнил, что две недели назвал призывал украинцев срочно вернуться домой.

Большинство из них благополучно вернулись сами, за что президент выразил благодарность. Более 80 тысяч жителей были доставлены на самолетах, поездах и автобусах. 

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны",  — заявил он.

Глава украинского государства добавил, что о гражданах, оставшихся в других странах, позаботятся украинские дипломаты. 

Ранее телеканал RT сообщил, что на Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах.

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Автор: Илья Романович
#украина #зеленский #коронавирус

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