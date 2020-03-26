Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram.

Журналистка сообщила, что потеряла ребенка. По ее словам, сейчас ей необходимо остаться наедине с болью утраты. Других подробностей не сообщается.Также Симоньян заметила, что несмотря на личную трагедию она продолжит работать над акцию в поддержку беременных женщин.

Ранее беременная в четвертый раз Маргарита Симоньян сообщила, что не собирается уходить в декрет и продолжит работать главой МИА "Россия сегодня" и главным редактором RT. Тогда она напомнила: в прошлый раз схватки у нее начались во время совещания.