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20:21   26 Марта 2020
Политика

ЕФД и оппозиция пытались привлечь студентов к массовым беспорядком

ЕФД и оппозиция пытались привлечь студентов к массовым беспорядком

"Европейский фонд поддержки демократии", который признан в России нежелательной организацией, помогал российским оппозиционерам отрабатывать западную методичку по привлечению "цветных революций", используя для этого студентов.

По данным Федерального агентства новостей, современные схемы проведения "цветных революций" включают в себя использование молодого поколения в организации протестных движений.

Обычно митинги устраиваются малочисленной группой людей, а поводом для "протеста" становится какая-либо социальная или общественная проблема. Подобной схемой регулярно пользовались силы американских структур, в том числе в рамках "Арабской весны". 

В России молодым лидером протестной деятельности был выбран студент кафедры политологии Высшей школы экономики Егор Жуков, который в декабре прошлого года получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах.

Агентство отмечает, что молодой оппозиционер прошел специальное обучение в проамериканских структурах, которые связаны с организацией "цветных революций".

Так, Жуков участвовал в протестах в Армении во время "бархатной революции" в 2018 году, которая была создана и профинансирована фондами NED и EED.

Однако ему, в отличие от армянских студентов, не удалось сформировать у населения негативное отношение к властям, выгодное западным спонсорам. Попытка "цветной революции" в РФ провалилась, так и не получив отклика у народа.

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Автор: Борис Нестеров
#запад #жуков

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