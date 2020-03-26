"Европейский фонд поддержки демократии", который признан в России нежелательной организацией, помогал российским оппозиционерам отрабатывать западную методичку по привлечению "цветных революций", используя для этого студентов.

По данным Федерального агентства новостей, современные схемы проведения "цветных революций" включают в себя использование молодого поколения в организации протестных движений.

Обычно митинги устраиваются малочисленной группой людей, а поводом для "протеста" становится какая-либо социальная или общественная проблема. Подобной схемой регулярно пользовались силы американских структур, в том числе в рамках "Арабской весны".

В России молодым лидером протестной деятельности был выбран студент кафедры политологии Высшей школы экономики Егор Жуков, который в декабре прошлого года получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах.

Агентство отмечает, что молодой оппозиционер прошел специальное обучение в проамериканских структурах, которые связаны с организацией "цветных революций".

Так, Жуков участвовал в протестах в Армении во время "бархатной революции" в 2018 году, которая была создана и профинансирована фондами NED и EED.

Однако ему, в отличие от армянских студентов, не удалось сформировать у населения негативное отношение к властям, выгодное западным спонсорам. Попытка "цветной революции" в РФ провалилась, так и не получив отклика у народа.