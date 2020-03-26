Начиная с 30 марта правительство совместно со Сбербанком и ВТБ запустит пилотный проект по кредитованию бизнеса, предусматривающий материальную поддержку компаний для выплаты зарплат сотрудникам. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что субсидирование процентных ставок в предельном случае составит 0%, так как у малого бизнеса нет сейчас никаких залогов в условиях эпидемии коронавируса. По словам Белоусова, это будут "короткие кредиты", рассчитанные на полгода. Как будет дальше - зависит от ситуации, объяснил вице-премьер.

Реализация проекта будет проходить с помощью кредитной линии, которую запустил Центробанк России, добавил политик.

Пользу от выдачи правительством беспроцентных кредитов для малого и среднего бизнеса оценил финансовый эксперт в интервью с Nation News.