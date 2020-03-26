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19:29   26 Марта 2020
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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейковый пост о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейковый пост о комендантском часе в Москве

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование удалить ложную информацию о якобы принятом приказе Министра обороны РФ "О введении в городе Москве комендантского часа", которую обнаружили в социальной сети Twitter.

Администраторы сети Роскомнадзора уже получили уведомление об удалении недостоверной информации. Так, накануне социальная сеть Facebook удалила фейковые сведения, касающиеся количества заболевших коронавирусом. Это произошло после того, как поступило соответствующее уведомление от Роскомнадзора.

Российское правительство не принимало решения ввести комендантский час в стране из-за ситуацией с коронавирусом, так как сейчас в этом нет необходимости. Глава государства Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в рамках борьбы с распространением COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#генпрокуратура #twitter #роскомнадзор #facebook

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