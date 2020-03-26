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19:22   26 Марта 2020
Политика

Старателев: попытка закрыть несколько округов одним кандидатом показала слабость КПРФ

Старателев: попытка закрыть несколько округов одним кандидатом показала слабость КПРФ

Выдвижение от КПРФ одних и тех же кандидатов на региональные выборы одновременно в нескольких округах в 2018 году демонстрирует политическую слабость партии, считает политический консультант Эрнест Старателев.

Как передает издание "ПолитЭксперт", коммунисты на выборы в муниципалитеты и региональные органы власти в Ульяновской области выдвинули в 2018 году список кандидатур сразу в нескольких округах и избирательных кампаниях. В итоге восемь членов КПРФ победили одновременно в ряде мест, оставив себе по одному мандату. Это вынудило оставшиеся без представителей партии округа проводить дополнительные выборы, затратив немалые суммы денег.

В итоге за подобные махинации депутаты КПРФ получили солидные штрафы, которые пошли на покрытие расходов на дополнительные выборы. Всего с коммунистов взыскали 4,5 млн рублей. По мнению политического консультанта Эрнеста Старателева, подобным решением КПРФ продемонстрировала свою слабость и острую нехватку кадров. Эксперт был поражен таким большим количеством "кандидатов-многостаночников", выдвинутых партией, имеющей места в парламенте. Он также добавил, что этим коммунисты показали и свои карьерные амбиции, которые стоят выше работы с избирателями.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #кпрф #выборы #2018 #коммунисты

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