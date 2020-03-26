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20:02   26 Марта 2020
Россия

Евстафьев назвал послание Путина сигналом к национализации экономики РФ

Евстафьев назвал послание Путина сигналом к национализации экономики РФ

Меры поддержания экономики в условиях пандемии, названные 25 марта президентом России Владимиром Путиным можно считать началом национализации экономики. Такое мнение высказал руководитель отделения интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики» профессор Дмитрий Евстафьев.

Профессор назвал введение 15% налога на вывод дивидендов в оффшоры очень эффективной мерой.

«Она, по сути, ставит заслон непродуктивной деятельности нашей так называемой оффшорной аристократии, которая, собственно, за счет вывода дивидендов и существовала», — рассказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он добавил, что мера идет в комплексе с налогом на процент от вкладов в банки и ценные бумаги — 13%. Евстафьев напомнил о том, что «излишне оборотливые бизнесмены» нередко закупаются облигациями, а потом выводят их в офшоры заграницу, часто имитируя банкротство. Новый налог положит этому конец, уверен эксперт.

Евстафьев назвал послание Путина сигналом к национализации экономики РФ

Евстафьев подчеркнул, что слова Путина говорят о том, что в России человек и его жизнь стоят на первом месте. Но главное, в обращении президента обозначился новый экономический вектор страны.

«Начался процесс национализации экономики. Он будет в чем-то болезненным, непростым, но он будет идти», — оценил происходящее экономист.

Три недели в начале марта должны были показать, на что способны бизнесмены в России в условиях стресса. При этом государство не оставило предпринимателей без поддержки. 

«Я думаю, что в Кремле посмотрели 3 недели и решили, что дальше пускать это все на самотек, наверно, было уже опасно», — отметил собеседник агентства.

Евстафьев считает, что положение дел у малого и среднего бизнеса во многом зависит от самих владельцев предприятий. Дело в том, что предложенная поддержка не является панацеей, а люди сами должны «крутиться, чтобы выжить», добавил он.

Российский лидер Владимир Путин 25 марта озвучил россиянам меры по замедлению распространения коронавируса. Во второй части обращения он рассказал, как государство поддержит бизнес. Так, неделя с 30 апреля по 5 марта в стране будет выходной, компании получат «кредитные каникулы» и отсрочки по выплатам налогов, кроме НДС и другое.

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Автор: Лев Собакин
#путин #экономика #малый и средний бизнес #коронавирус

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