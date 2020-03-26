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Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

 Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам
19:07   26 Марта 2020
Весь мир

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала видео, на котором итальянцы радуются прибытию российских военных. Кадры видеосъемки Захарова выложила на своей странице в Facebook. 

На видео марш автоколонны и радостно встречающие его местные жители. Полковник Богомолов, который был на месте событий, отметил, что даже не почувствовал, что находится в другой стране.

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова подчеркнула, что это съемка показывает, что русские не агрессивны, а встречают их радостно. 

«Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю — это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории», — написала дипломат.

Пандемию коронавируса 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения, спустя два с половиной месяца с начала эпидемии в китайском городе Ухань. Италия остается второй после Китая страной по числу заболевших — более 74 тысяч, скончались уже 7 503 человека.

Побороть эпидемию европейским странам помогает Китай, который оперативно справился с угрозой и Россия, которая до сегодняшнего дня обладает довольно низким числом зараженных. Пять самолетов с военными вирусологами из России вылетели на помощь итальянскому народу 22 марта. 

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Автор: Лев Собакин
#россия #италия #пандемия #коронавирус

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