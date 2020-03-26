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 Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары

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18:43   26 Марта 2020
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Кадры с места взрыва в спальном районе Магнитогорска появились в сети

Кадры с места взрыва в спальном районе Магнитогорска появились в сети

Пожар распространился на несколько квартир. По предварительным данным, погибли два человека.

Утечка газа произошла в многоквартирном доме на улице Доменщиков в Магнитогорске, в результате чего в жилом помещении произошел хлопок, который повлек за собой пожар в четырех квартирах, сообщает телеканал "360".  . ЧП присвоена третья категория.

По предварительным данным, сотрудники экстренных служб спасли 31 человека. Им оказывают медицинскую помощь. Еще двое найдены погибшими на месте происшествия. 

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Автор: Юлия Яковлева
#пожар #взрыв газа #магнитогорск

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