Кадры с места взрыва в спальном районе Магнитогорска появились в сети

Пожар распространился на несколько квартир. По предварительным данным, погибли два человека.

Утечка газа произошла в многоквартирном доме на улице Доменщиков в Магнитогорске, в результате чего в жилом помещении произошел хлопок, который повлек за собой пожар в четырех квартирах, сообщает телеканал "360". . ЧП присвоена третья категория.

По предварительным данным, сотрудники экстренных служб спасли 31 человека. Им оказывают медицинскую помощь. Еще двое найдены погибшими на месте происшествия.