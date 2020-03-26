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Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары
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18:37   26 Марта 2020
Политика

Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары

Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары

Ливийская национальная армия (ЛНА) обнародовала допрос сирийского наемника, который попал в плен после вооруженной провокации со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Боевик оказался в плену после неудачной попытки ПНС Ливии атаковать ЛНА в Айн-Заре. Во время допроса сириец подробно рассказал о том, как он попал в Ливию.

Он является членом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", возглавляемой террористами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). По его словам, перебрасыванием боевиков на сторону ПНС в Ливии занималась Анкара: боевиков из Сирии привезли турецким военным самолетом в Стамбул, а затем гражданским рейсом отправили в Триполи. На допросе наемник признался, что попал в так называемую "вторую волну" боевиков, направленных в Ливию Турцией.

Террорист запрещенной в Турции группировки рассказал, что на помощь ПНС Ливии вместе с ним отправили 3000 наемников, сотни не выжили во время вооруженных конфликтов.

Таким образом, наемник подтвердил сотрудничество Турции с террористическими бандформированиями, даже с признанными запрещенными в самой Турции.

"Царьград" писал, что в Ливии воюют протурецкие сирийские боевики.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #ливия #террористы #пнс

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