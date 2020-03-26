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18:25   26 Марта 2020
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Спецслужбы задержали бывшего боевика, участвовавшего во Второй чеченской войне

Спецслужбы задержали бывшего боевика, участвовавшего во Второй чеченской войне

Мужчине инкриминируется бандитизм, участие в бою на высоте 776, который унес жизни 84 солдат, состоявших в 6-й Псковской парашютно-десантной роте. Живыми из того боя вернулись всего шесть бойцов.

Бывшего боевика задержали во Владимире. По его делу собрана серьезная доказательная база, задержанный может получить большой срок. Сейчас он заключен под стражу. Следственная группа проведет допрос по каждому преступлению, которое было совершено мужчиной 20 лет назад, сообщает РИА Новости.

Сражение произошло в Шатойском районе Чечни и продолжалось два дня. За это время погиб практически весь личный состав, который защищал территории от бандитов, собранных под руководством Шамиля Басаева. Многим из погибших посмертно присвоено звание Героев России.

Сотрудники спецслужб Казахстана предотвратили теракт, который планировался в столице республики, городе Нур-Султане. У боевика изъяли бомбу с поражающим эффектом. Сейчас следственная группа выясняет подробности дела. 

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Автор: Василий Пименов
#россия

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