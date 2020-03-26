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 Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары

Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары
Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

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 Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам
18:24   26 Марта 2020
Политика

"Макдональдс" в России перейдет на бесконтактную работу

"Макдональдс" в России перейдет на бесконтактную работу

Сеть McDonald's с 28 марта осуществит переход на бесконтактную работу на вынос и доставку в России.

Помещения с посадочными местами будут закрыты для посетителей. Мера предпринята из-за распространения коронавируса нового типа. Также в Москве закроют на время рестораны и бары, а в России с 28 марта нанет действовать "выходная" неделя.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек.

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Автор: Василий Пименов
#россия #макдональдс #коронавирус

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