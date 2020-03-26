Борис Акунин сообщил, что болеет "популярной" болезнью

Писатель Борис Акунин рассказал, что забросил свой аккаунт в соцсети Facebook по причине болезни.

Однако 26 марта общественный деятель опубликовал сообщение, в котором он говорит, что заболел "модной" болезнью. Акунин имел ввиду коронавирус. Писатель сообщил, что не так страшен коронавирус, как сам "страх перед коронавирусом", и пообещал поделиться впечатлениями после того как окрепнет. Он отметил, что не стоит поддаваться панике, необходимо лишь проявлять разумную осторожность.

Борис Акунин - общественный деятель, писатель, переводчик. Хорошо известен благодаря совей серии романов о приключениях Эраста Фандорина, сыщика и благородного аристократа из XIX века.