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Борис Акунин сообщил, что болеет "популярной" болезнью

Борис Акунин сообщил, что болеет "популярной" болезнью

 О, спорт, ты... стоп

О, спорт, ты... стоп
Старателев: попытка закрыть несколько округов одним кандидатом показала слабость КПРФ

Старателев: попытка закрыть несколько округов одним кандидатом показала слабость КПРФ

 Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары

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18:16   26 Марта 2020
Общество

Борис Акунин сообщил, что болеет "популярной" болезнью

Борис Акунин сообщил, что болеет "популярной" болезнью

Писатель Борис Акунин рассказал, что забросил свой аккаунт в соцсети Facebook по причине болезни.

Однако 26 марта общественный деятель опубликовал сообщение, в котором он говорит, что заболел "модной" болезнью. Акунин имел ввиду коронавирус. Писатель сообщил, что не так страшен коронавирус, как сам "страх перед коронавирусом", и пообещал поделиться впечатлениями после того как окрепнет. Он отметил, что не стоит поддаваться панике, необходимо лишь проявлять разумную осторожность.

Борис Акунин - общественный деятель, писатель, переводчик. Хорошо известен благодаря совей серии романов о приключениях Эраста Фандорина, сыщика и благородного аристократа из XIX века.

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Автор: Ирина Большунова
#здоровье #коронавирус

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