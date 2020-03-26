Мощный взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске
Несколько этажей здания были охвачены огнем.
Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области подтвердила информацию о том, что в Магнитогорске произошло масштабное ЧП.
По имеющимся данным, в многоквартирном доме произошел хлопок газа. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар.
Сообщается о том, что из-за произошедшего два человека погибли.
Магнитогорск. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме. ???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/QIioTTyKMx— Phoenix One (@PhoenixOne10) March 26, 2020