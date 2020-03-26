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18:14   26 Марта 2020
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Мощный взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске

Несколько этажей здания были охвачены огнем.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области подтвердила информацию о том, что в Магнитогорске произошло масштабное ЧП.

По имеющимся данным, в многоквартирном доме произошел хлопок газа. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар.

Сообщается о том, что из-за произошедшего два человека погибли.

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Автор: Илья Романович
#пожар #взрыв

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