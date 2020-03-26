Связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 марта.

Во время виртуального саммита G20 глава государства заявил, что из-за коронавируса мир столкнется с более серьезными проблемами, чем кризис 2008 года. Он подчеркнул, что ключевым риском является безработица, которая превысит пиковый показатель 2009 года.

"Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя" ", — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что экономическую ситуацию во многих странах ухудшают торговые конфликты и санкции. Глава государства заявил, что в идеале необходимо ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости. Он подчеркнул, что это гуманитарный вопрос, касающийся жизни и смерти людей, и призвал вычистить подобные вопросы от "всякой политической шелухи".