Необходим мораторий на ограничения по товарам и транзакциям из-за коронавируса, считает глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, это гуманитарный вопрос. Выступая на саммите G20, который прошел 26 марта в режиме онлайн, глава российского государства акцентировал внимание на необходимости "вычистить политическую шелуху". Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций.

Саммит прошел без участия журналистов. В Кремле обещали показать, как именно была налажена работа по обсуждению ситуацию с COVID-19 между странами-участницами. На мероприятии не обсуждали цены на нефть. Об этом было объявлено заранее.