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 Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары

Член запрещенной в Турции "Хайат Тахрир аш-Шам" попал в ПНС Ливии при поддержке Анкары
Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

Захарова показала видео из Италии и опровергла миф о «злых русских»  

 Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам
18:12   26 Марта 2020
Политика

Путин предложил "группе 20" снять ограничения по товарам из-за коронавируса

Путин предложил "группе 20" снять ограничения по товарам из-за коронавируса

Необходим мораторий на ограничения по товарам и транзакциям из-за коронавируса, считает глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, это гуманитарный вопрос. Выступая на саммите G20, который прошел 26 марта в режиме онлайн, глава российского государства акцентировал внимание на необходимости "вычистить политическую шелуху". Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций.

Саммит прошел без участия журналистов. В Кремле обещали показать, как именно была налажена работа по обсуждению ситуацию с COVID-19 между странами-участницами. На мероприятии не обсуждали цены на нефть. Об этом было объявлено заранее.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #коронавирус

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