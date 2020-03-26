Серуканов раскритиковал "Альянс врачей" за вбросы о коронавирусе

Юрист Виталий Серуканов призвал профсоюз "Альянс врачей" прекратить пиариться на теме коронавирусной пандемии и не разжигать панику в обществе, публикуя фейковую информацию о зараженных.

Бывший юрист признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Виталий Серуканов во время стрима программы "Прекрасная Россия бу-бу-бу" обратился к руководителю "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. По его словам, она выставляет себя "правдорубом", который постоянно подвергается давлению правительства, но это не соответствует действительности. Он вспомнил, что ее уже вызывали в полицию для дачи показаний. Серуканов попросил Васильеву перестать раздувать панику и врать на тему коронавируса, который уже унес жизни 20 тысяч человек в мире. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на проверку правоохранительных органов, профсоюз все равно продолжает публиковать фейковые видеоролики о коронавирусе в России. В своих сообщениях "Альянс врачей" утверждает, что РФ якобы не готова к борьбе с вирусом из-за отсутствия защитных средств в должном размере.