Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

Посольство РФ В Италии готовит официальный ответ на сомнительные публикации СМИ, в которых говорится, что помощь со стороны РФ якобы бесполезна. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

По данным "ПолитЭксперта", 25 марта итальянская газета La Stampa охарактеризовала российскую помощь для республики как "абсолютно бесполезную или малополезную".

Кроме того, СМИ предположили, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, договариваясь о сотрудничестве, преследовали исключительно политические цели.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал отказаться от распространения слухов на эту тему. Он отметил, что сейчас времени на полемику нет. Есть страна, нуждающаяся в помощи, и есть другие государства, которые это делают.

Ранее Россия отправила гуманитарную и медицинскую помощь для Италии. Поставки осуществлялись по линии министерства обороны РФ.