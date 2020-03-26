Кремль сообщил о завершении саммита G20 по COVID-19

Саммит G20, состоявшийся 26 марта в онлайн-режиме, завершился, сообщили в Кремле.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на саммите G20, обратился к странам-участницам, отметив необходимость слаженных действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Нужно сдерживать распространение COVID-19, добавил он. Кроме того, важно минимизировать социальные и экономические последствия инфекции, отметил генсек ООН.

Саммит G20 прошел без участия представителей прессы. В Кремле обещали показать, как именно была налажена работа. В рамках мероприятия обсуждение цен на нефть не планировалось, о чем заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга.