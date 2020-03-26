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Серуканов раскритиковал "Альянс врачей" за вбросы о коронавирусе
Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

 Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19

Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19
Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

 ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 
17:33   26 Марта 2020
Общество

Кремль сообщил о завершении саммита G20 по COVID-19

Кремль сообщил о завершении саммита G20 по COVID-19

Саммит G20, состоявшийся 26 марта в онлайн-режиме, завершился, сообщили в Кремле.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на саммите G20, обратился к странам-участницам, отметив необходимость слаженных действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Нужно сдерживать распространение COVID-19, добавил он. Кроме того, важно минимизировать социальные и экономические последствия инфекции, отметил генсек ООН.

Саммит G20 прошел без участия представителей прессы. В Кремле обещали показать, как именно была налажена работа. В рамках мероприятия обсуждение цен на нефть не планировалось, о чем заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга.

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Автор: Яна Либерман
#кремль #g20 #саммит

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