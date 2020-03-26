Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19

Гавана самонадеянно отправляет врачей в очаги коронавируса в других государствах. Эксперты считают, что при обострении пандемии Кубе самой придется просить помощи и, скорее всего, у России.

Множество врачей уже отправлены из Кубы в другие страны, тогда как в самом государстве число зараженных может быть занижено, а средства диагностики и лечения — нерентабельны, пишет News.ru.

Посол Кубы в РФ Херардо Пеналвер Портал сообщил о 52 врачах и медсестрах, привезенных в Италию оказывать медицинскую помощь на фоне COVID-19. Шесть врачебных бригад направлены за рубеж. Но имидж страны-помощника, создаваемый Кубой, идет вразрез с реальными показателями внутри государства. Страна не является передовиком в развитии медицины и имеет затруднительное положение с диагностикой коронавируса. Из-за санкций США Куба могла получить тесты на COVID-19 только от Всемирной организации здравоохранения и в случае их собственной разработки. Этого недостаточно, чтобы проверить большинство граждан, поэтому настоящие цифры зараженных могут быть выше официальных.

Из-за распространяющегося коронавируса Куба рискует оказаться в экономическом кризисе и может потребовать помощи от России.