Экс-губернатор Иркутской области Левченко намекнул на возможное участие в выборах

Отстраненный от должности экс-губернатор из партии КПРФ Сергей Левченко дает персональные рекомендации по развитию Иркутской области. Он утверждает, что местным следует ожидать "удивительных событий".

Выборы главы региона пройдут в Иркутской области грядущей осенью. СМИ предполагают, что досрочно покинувший пост коммунист Сергей Левченко может вновь объявить о своем участии в губернаторской гонке. Член КПРФ Левченко сам не исключил такой возможности, выступая на пресс-конференции партии в декабре 2019 года, передает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на то, что прямых заявлений от Левченко об амбициях на губернаторский пост пока не поступало, представить КПРФ неоднократно позволял себе высказывания в духе "жизнь покажет". Также он обещал жителям Иркутской области, что им следует ожидать "интересных и удивительных событий".