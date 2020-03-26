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17:27   26 Марта 2020
Общество

Экс-губернатор Иркутской области Левченко намекнул на возможное участие в выборах

Экс-губернатор Иркутской области Левченко намекнул на возможное участие в выборах

Отстраненный от должности экс-губернатор из партии КПРФ Сергей Левченко дает персональные рекомендации по развитию Иркутской области. Он утверждает, что местным следует ожидать "удивительных событий".

Выборы главы региона пройдут в Иркутской области грядущей осенью. СМИ предполагают, что досрочно покинувший пост коммунист Сергей Левченко может вновь объявить о своем участии в губернаторской гонке. Член КПРФ Левченко сам не исключил такой возможности, выступая на пресс-конференции партии в декабре 2019 года, передает Федеральное агентство новостей.

Несмотря на то, что прямых заявлений от Левченко об амбициях на губернаторский пост пока не поступало, представить КПРФ неоднократно позволял себе высказывания в духе "жизнь покажет". Также он обещал жителям Иркутской области, что им следует ожидать "интересных и удивительных событий".

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Автор: Борис Нестеров
#кпрф #выборы #коррупция

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