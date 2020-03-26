Доктор Зайцев оценил шансы Лещенко выздороветь от коронавирусной инфекции
Шансы на выздоровление народного артиста России от коронавируса оценил главный врач клиники по лечению заболевания уха, горла, носа, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Доктор сообщил, что у артиста есть все шансы на выздоровление, несмотря на возраст. Поэтому поводов для паники нет. Также доктор отметил, что с певцом будет работать целый "врачебный эшелон", заявил собеседник Newinform. Владимир Зайцев уточнил, что к лечению певца будут подключены лучшие медики, занимающиеся бронхолегочной инфекцией. Они сделают все, чтобы лечение прошло с минимальными потерями.
Накануне стало известно, что у Льва Лещенка диагностировали коронавирус. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице в Коммунарке. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.