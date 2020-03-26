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Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

 Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19

Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19
Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

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 ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

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17:21   26 Марта 2020
Общество

Доктор Зайцев оценил шансы Лещенко выздороветь от коронавирусной инфекции

Доктор Зайцев оценил шансы Лещенко выздороветь от коронавирусной инфекции

Шансы на выздоровление народного артиста России от коронавируса оценил главный врач клиники по лечению заболевания уха, горла, носа, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Доктор сообщил, что у артиста есть все шансы на выздоровление, несмотря на возраст. Поэтому поводов для паники нет. Также доктор отметил, что с певцом будет работать целый "врачебный эшелон", заявил собеседник Newinform. Владимир Зайцев уточнил, что к лечению певца будут подключены лучшие медики, занимающиеся бронхолегочной инфекцией. Они сделают все, чтобы лечение прошло с минимальными потерями. 

Накануне стало известно, что у Льва Лещенка диагностировали коронавирус. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице в Коммунарке. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #лев лещенко #коронавирус

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