Малькевич: мы должны принудить западные платформы работать в российских реалиях

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает необходимым принуждать западных интернет-гигантов к соблюдению российского законодательства.

В частности, Twitter отличается невероятной наглостью. Соцсеть без зазрения совести распространяет фейковую информацию. Малькевич считает, что платформы должны прочувствовать силу технологического оружия РФ. Глава Фонда защиты национальных ценностей прокомментировал распространение фейков – ситуация с коронавирусом развязала руки СМИ, которые специализируются на вбросах. На данный момент Россия является одной из немногих стран, которая готова дать отпор фейкам.

YouTube, WhatsApp, Facebook борются с дезинформацией на Западе, проводя массированную зачистку. Российские же законы они не собираются соблюдать. Instagram и YouTube проигнорировали требование Роскомнадзора, отказавшись удалять фейковые посты.

Перед российскими властями стоят две задачи, уверен Малькевич. Необходимо изменить существующее законодательство и ввести многомиллионные штрафы для нарушителей. За разжигание паники следует ввести уголовное наказание, пишет Nation News.

"Коронавирус – это первый звоночек. На самом деле после него могут возникнуть какие-то другие вызовы, вокруг которых будут разжигать панику все эти информационные мародеры и профессиональные паникеры", — подчеркнул Малькевич.

Малькевич считает необходимым принудить интернет-ресурсы соблюдать законодательство РФ и работать в российских реалиях. Если западные порталы откажутся соблюдать правила, им следует запретить продолжать деятельность на территории страны. Начинать следует с социальной сети Twitter, которая нагло нарушает всевозможные законы.

"Пора уже дать этой площадке почувствовать мощь российского технологического оружия и суровость российских законов", — заключил Малькевич.

Глава ФЗНЦ добавил, что в Сибири и европейской части страны рассылают сообщения о введении карантина. Якобы родителей будут штрафовать, если детей заметят на улице. Многие паникуют на фоне сложившейся ситуации, но информация является фейковой. Малькевич призвал соотечественников не верить вбросам, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации властей.

Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в РФ. Об этом журналистам ранее сообщила официальный СК РФ Светлана Петренко.