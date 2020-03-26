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 Серуканов раскритиковал "Альянс врачей" за вбросы о коронавирусе

Серуканов раскритиковал "Альянс врачей" за вбросы о коронавирусе
Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

Власти Италии опровергли слухи о "бесполезности" российской помощи

 Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19

Кубе может потребоваться помощь России из-за COVID-19
Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

 ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 
17:03   26 Марта 2020
Политика

Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы по Сирии и Ливии

Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы по Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили тему урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии, оповещает пресс-служба Кремля.

Разговор лидеров состоялся по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Путин и Макрон договорились о продолжении контактов на разных уровнях по вопросам Ливии и Сирии. Также во время беседы они проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению коронавируса,

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Автор: Василий Пименов
#путин #сирия #ливия #макрон

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