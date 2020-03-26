Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы по Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили тему урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии, оповещает пресс-служба Кремля.

Разговор лидеров состоялся по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Путин и Макрон договорились о продолжении контактов на разных уровнях по вопросам Ливии и Сирии. Также во время беседы они проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению коронавируса,