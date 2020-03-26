О, спорт, ты... стоп

Олимпиаду и Паралимпиаду 2020 года в Токио отменили из-за эпидемии вируса COVID-19. Тренеры и спортсмены остались без главного мирового состязания. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» представители российского спорта рассказали, чем займутся во время карантина, и высказали самые смелые предположения о происхождении коронавируса.

Вместе с кинотеатрами и развлекательными центрами по всей России закрываются и спортивные залы – все тренировки отменяются, а соревнования переносятся на неопределенный срок. Что делать спортсменам в течение нескольких месяцев «простоя», вопрос открытый.

Общий тон рассуждениям задал советский боксер, замруководителя спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Джамбулат Мутаев. Он был немногословен и обескуражен:

«Естественно, у нас все соревнования приостановлены. Будем смотреть, ждать, выжидать. Мы все выполняем. Всех, как говорится, разогнали – детей к родителям, тренеры занимаются группой мастеров. Ждем, что дальше будет происходить, какие-то указания, может, дадут», — посетовал ветеран спорта.

Одно указание спортсменам уже точно известно – правительство призывает людей по возможности соблюдать режим самоизоляции и не посещать людные места. Нарушителей ждут суровые меры. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести наказание для пренебрегающих карантином, чья безответственность обернулась смертью других людей — до семи лет лишения свободы. Для спортсменов поблажки не предусмотрены.

Председатель Комиссии спортсменов при федерации фигурного катания на коньках Петербурга, мастер спорта России международного класса Алена Леонова не без грусти призналась, что готова на время оставить дело жизни ради безопасности других людей.

«Постараюсь соблюдать карантин, потому что у нас каток тоже закрывается. В принципе, делать больше будет нечего. Буду сидеть дома, по возможности выходить на улицу», — поделилась своими планами фигуристка.

Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга, чемпион мира среди молодежных команд, бронзовый призер чемпионата Европы Василий Каменев предпочитает самоизолироваться на свежем воздухе:

«Пока до 12 апреля у нас тоже отменены все тренировки. Я завтра сам, лично, поеду на дачу и буду издали наблюдать за всеми новостями», — уверенно заявил он.

Оживил размеренную беседу председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников, призвав искать ответственных за вынужденную паузу в отечественном спорте из-за разгула пандемии.

«Мы абсолютно четко все понимаем, что коронавирус – рукотворен. <…> Мы должны понимать, что это или передел мира, или передел финансовых потоков. Поэтому-то нас бог и наказывает. Вопрос только кого и за что», — ударился в философские рассуждения Гутников.

По версии гостя, коронавирус появился на свет вовсе не в силу стечения обстоятельств на территории Поднебесной, а волей власть имущих в США.

«Я думаю, оттуда и пошло. Это четко гибридная война. Против кого она направлена и в связи с чем сейчас происходит – мне кажется это особый круг людей, которым она финансируется и перераспределяется», — изложил теорию заговора Гутников.

«Гибридная война» обернулась блокадой спортивных сборов. Алена Леонова пожаловалась, что вместо солнечных Италии и Латвии юным фигуристкам теперь придется довольствоваться площадками Ставрополья, где конец марта выдался пасмурным и прохладным.

«Отменились сборы. Мы остались без Италии. Вместо этого мы поедем в Кисловодск», — грустно отметила спортсменка.

Спортсмены и тренеры надеются, что карантин не затянется на долгий срок и планируют возобновить тренировки уже 12 апреля.