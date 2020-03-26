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16:36   26 Марта 2020
Политика

Пандемия коронавируса стала первой возможностью проверить санитарное законодательство РФ

Пандемия коронавируса стала первой возможностью проверить санитарное законодательство РФ

Политологи прокомментировали законопроект, согласно которому ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического закона станет суровее.

Правозащитник, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло в интервью для ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что поправки не будут носить временный характер, а останутся в законе и в дальнейшем.

Ремесло объясняет, что сейчас на фоне распространения коронавируса в санитарно-эпидемиологические законы страны вносятся логичные изменения — это модернизация, возникшая из-за прецедента. Правозащитник привел в пример Сеть: появился интернет — стали вводиться соответствующие законы, регулирующие деятельность во Всемирной паутине.

Ситуация с коронавирусом позволила полностью проверить санитарное законодательство РФ, и теперь при возникшей аналогичной ситуации в стране будут отработаны определенные механизмы и алгоритмы, говорит Ремесло. В случае прецедентов политического характера такое законодательство тоже будет применяться: оппозиционерам давно пора понять, что раскачивать ситуацию в стране из-за вируса и устраивать митинги — это неправильно и опасно для здоровья граждан.

Политолог Армен Гаспарян объяснил, что законы не станут ужесточаться, если введенные уже сейчас меры будут иметь хороший эффект — это просто не понадобится. Главное — соблюдать все предписания. Гаспарян особо подчеркивает очень важный момент: "выходную" неделю россиянам дали не для развлечений в общественных местах, не для разноса инфекции, а для осознанного и строгого режима самоизоляции.

"Царьград" писал, что президент РФ Владимир Путин назвал сроки борьбы с коронавирусом в России.

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Автор: Юлия Яковлева
#законопроект #володин #коронавирус

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