Запад ревностно отнесся к возможности России и Китая помогать другим странам

США и Китай поменялись ролями. Штаты не смогли сдержать распространение коронавируса, а КНР выступает в роли пожарного, несмотря на то, что стала очагом пандемии. Такое мнение выразил в своей статье бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

В своем тексте он сделал акцент на том, что между американцами и китайцами произошел разлад, первые обвиняли вторых в утаивании реальных данных по числу заболевших и вообще во вспышке пандемии. Однако, спустя небольшое количество времени, Китай уже почти справился с проблемой и готов помогать другим странам.

«Это, в свою очередь, позволяет китайскому правительству играть совершенно неожиданную роль: не того, кто несёт ответственность за задержки в информации о масштабе и характере вируса, а пожарного, который тушит пожар», — отметил Коваль.

Бывший замминистра подметил и то, что президент США Дональд Трамп «начал путь в неизвестность», ведь прогнозировать развитие эпидемии в стране сложно. Число смертей от нового вируса, по его мнению, скажется на избирательной компании Трампа, которая пройдет через несколько месяцев.

Сегодня в США зафиксированы 69 тысяч заражений коронавирусом, но Европа не уступает им по числу больных. Так, в Италии эта цифра перевалила за 74 тысячи, больницы переполнены, а уровень смертности в несколько раз превысил китайский показатель. Президент РФ Владимир Путин 22 марта направил пять самолетов с военными вирусологами в зараженный регион. Борьба европейцев с вирусом выразилась ярко разве что в том, что были ограничены полеты российских самолетов, которые летели, чтобы оказать необходимую Италии помощь.

Теперь европейские политики, не справившиеся с пандемией, подчеркивает Коваль, публично просят поддержки и благодарят за нее. Оказывают ее Китай и Россия.

«Всего несколько недель назад сложно было себе представить, что Китай и Россия будут так хорошо использовать вирус в своих интересах, более того, сложно было представить и то, насколько слабым окажется Запад», — резюмировал Коваль.

Вспышка нового коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 31 декабря власти страны сообщили Всемирной организации здравоохранения о начавшейся эпидемии. Вместе с туристами вирус кочевал по миру и к 11 марта достиг огромного числа стран, ВОЗ объявила пандемию. Наибольшее число зараженных по-прежнему в Китае — 81 405, однако смертность осталась на предельно низком уровне (3288 человека) и почти всех пациентов уже удалось вылечить — выписаны 74 204 человека. Италия стала второй по числу заболевших и показала наиболее высокую летальность, из 74 386 зараженных скончались 7 503 человека. Прекращено авиасообщение между многими странами, государства закрыли границы и призвали горожан по минимуму выходить из дома.

Владимир Путин обратился к россиянам 25 марта и объявил выходную неделю с 30 марта по 5 апреля. Президент призвал каждого жителя страны ответственно относиться к ситуации и не надеяться на «наш русский авось». Он назвал и ряд мер поддержки для бизнеса, который оказался в сложной ситуации из-за пандемии.