Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» созрело для компоста

«Яблоко» созрело для компоста

 Сервис Blablacar с 29 марта приостановит работу в Москве

Сервис Blablacar с 29 марта приостановит работу в Москве
Пандемия коронавируса стала первой возможностью проверить санитарное законодательство РФ

Пандемия коронавируса стала первой возможностью проверить санитарное законодательство РФ

 COVID-19 может привести Украину к дефолту

COVID-19 может привести Украину к дефолту
ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

 Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым
«Яблоко» созрело для компоста

«Яблоко» созрело для компоста

 Сервис Blablacar с 29 марта приостановит работу в Москве

Сервис Blablacar с 29 марта приостановит работу в Москве
Пандемия коронавируса стала первой возможностью проверить санитарное законодательство РФ

Пандемия коронавируса стала первой возможностью проверить санитарное законодательство РФ

 COVID-19 может привести Украину к дефолту

COVID-19 может привести Украину к дефолту
ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

ООН решила «спрятаться» за COVID-19 из-за призыва РФ снять санкции 

 Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым
16:19   26 Марта 2020
Категория

Врачи пригрозили властям Ростова увольнением из-за отсутствия защиты от коронавируса

Врачи пригрозили властям Ростова увольнением из-за отсутствия защиты от коронавируса

Сотрудники инфекционного отделения ЦКБ Каменска-Шахтинского отказывались выходить на работу из-за неподготовленности больницы к борьбе с COVID-19.

Городская администрация заверила журналистов телеканала "360" в том, что ситуация уже улажена. По словам заместителя главы администрации города Александра Срыбного, "инфекционисты планировали [саботировать рабочий процесс], но сейчас ситуация под контролем". Защитные средства на первое время выделены, отчитался Срыбный.

Ранее местная газета "ПИК" опубликовала статью о требовании местных медиков обеспечить их средствами защиты. Со слов работников учреждения, в больницу уже обращались пациенты с подозрением на коронавирус. У инфекционистов, тем временем, не оказалось даже медицинских масок.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 840 человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #ростов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...