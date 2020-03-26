Врачи пригрозили властям Ростова увольнением из-за отсутствия защиты от коронавируса

Сотрудники инфекционного отделения ЦКБ Каменска-Шахтинского отказывались выходить на работу из-за неподготовленности больницы к борьбе с COVID-19.

Городская администрация заверила журналистов телеканала "360" в том, что ситуация уже улажена. По словам заместителя главы администрации города Александра Срыбного, "инфекционисты планировали [саботировать рабочий процесс], но сейчас ситуация под контролем". Защитные средства на первое время выделены, отчитался Срыбный.

Ранее местная газета "ПИК" опубликовала статью о требовании местных медиков обеспечить их средствами защиты. Со слов работников учреждения, в больницу уже обращались пациенты с подозрением на коронавирус. У инфекционистов, тем временем, не оказалось даже медицинских масок.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 840 человек.