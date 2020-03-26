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16:13   26 Марта 2020
Общество

Генпрокуратура РФ удалит четыре фейка о коронавирусе

Генпрокуратура РФ удалит четыре фейка о коронавирусе

Генпрокуратура РФ выявила четыре фейковых новости о коронавирусе – от введения комендантского часа в Москве до вымирания человечества, говорится в сообщении ведомства.

Несоответствующие действительности новости будут удалены, добавили в Генпрокуратуре.

Как уточняется, недостоверная информация о коронавирусе была обнаружена в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Twitter.

Размещение несоответствующей действительности информации, имеющей общественное значение, под видом якобы достоверных сообщений несет в себе угрозу массового нарушения общественного порядка, а также общественной безопасности, подчеркивается в сообщении ведомства.

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Автор: Юлия Яковлева
#генпрокуратура рф #фейки #коронавирус

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