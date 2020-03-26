Сенатор Клинцевич поддержал Шойгу, призвавшего изменить закон о СМИ

Закон о средствах массовой информации необходимо модернизировать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Член Совета Федерации Франц Клинцевич выразил солидарность с мнение главы военного ведомства.

Выступление Шойгу в Совете Федерации прошло 25 марта. Внесение поправок в закон о СМИ стало одним из главных предложений министра. Новые изменения закона помогут избежать идеологических диверсий против вооруженных сил РФ со стороны Запада. Сократится доступ журналистов к военным объектам, свидетелям, семьям погибших военнослужащих, рассказал министр обороны РФ.

Свое согласие с Шойгу выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Поправки в законе помогут предотвратить появление и распространение фейковых новостей о ВС РФ, направленных на разрушение государства, заявил парламентарий.

"Сегодня у Российской Федерации есть большое светлое пятно - ее Вооруженные силы. Поднятые с колен и ставшие надежным оплотом государства, они способны защитить Россию не только от внешнего врага, но и стабилизировать обстановку внутри страны", - рассказал Клинцевич корреспондентам ФАН.

Члены Совета Федерации инициативу министра обороны также поддержали. Сенаторы проанализируют и разработают поправки к закону о СМИ, чтобы отразить в нем интересы как Вооруженных Сил РФ, так и страны в целом.